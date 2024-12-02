На Донеччині поліція заблокувала канал збуту зброї

На незаконних оборудках поліцейські викрили 34-річного фігуранта. Встановлено, що підозрюваний через інтернет збував вогнепальну зброю та боєприпаси. Затриманому загрожує до семи років ув’язнення.

Задокументували злочинну діяльність торговця зброєю оперативники Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Донеччини.

У ході проведення оперативних заходів поліцейські з’ясували, що фігурант продавав «клієнтам» нарізну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, гранатомети, постріли до них, а також гранати. Потенційних покупців ділок знаходив через інтернет та за допомогою особистих контактів на «чорному» ринку.

Поліцейські задокументували реалізацію зловмисником кількох гранат та пострілів для гранатометів.

За силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції вручили йому підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність інших осіб до злочинних оборудок фігуранта.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України