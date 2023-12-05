Поліцейські затримали рівнянку за умисне вбивство

Учора, третього грудня, близько 22 години до поліції надійшло повідомлення 68-річної жительки Рівного, що зять в стані алкогольного сп’яніння поводить себе агресивно та вчиняє домашнє насильство.

Патрульні, які прибули на місце події, виявили 39-річного чоловіка із ножовим пораненням — попри надану домедичну допомогу чоловік помер. Лікарі «швидкої» лише констатували його смерть.

Поліцейські встановили, що між захмелілим цивільним подружжям стався черговий конфлікт, під час якого 32-річна жінка кухонним ножем нанесла удар в область грудної клітки 39-річному співмешканцю.

Слідчі Рівненського РУП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України.

32-річну жінку затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру.

Слідчі дії тривають.

Відомо, що 39-річний рівнянин раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за фактом вчинення фізичного домашнього насильства.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області