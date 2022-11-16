На Донеччині у махінаціях зі зброєю підозрюються правоохоронці

За процесуального керівництва прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил припинено незаконну схему збуту вогнепальної зброї на Донеччині.

За даними слідства, командир взводу та інспектор підрозділу тактико-оперативного реагування батальйону патрульної поліції Краматорська та Слов’янська Управління патрульної поліції в Донецькій області налагодили схему незаконного збуту зброї. Вони викрали її з військового формування на Донеччині на початку відкритого воєнного нападу Росії на Україну. Командир збув особі пістолет Макарова, отримавши за такий «продаж» 800 доларів США.

Правоохоронцями проведено оперативні закупки та зафіксовано незаконний збут підозрюваними ще 6 пістолетів Макарова по 800 доларів США за кожну одиницю зброї.

У ході проведення санкціонованих обшуків вилучено цю зброю та боєприпаси.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.

Викриття злочинної діяльності та оперативний супровід здійснювалися слідчими та співробітниками Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил