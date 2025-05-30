На Донеччині викрито військових, які привласнювали пальне, призначене для виконання бойових завдань

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему розкрадання пального у військовій частині на Донеччині. До протиправної діяльності причетні командир відділення взводу та водій-заправник, які діяли за попередньою змовою.

За даними слідства, командир відділення систематично подавав до штабу завищені показники використання паливно-мастильних матеріалів, нібито витрачених під час службових виїздів. Насправді зазначені у документах рейси не здійснювались.

Таким чином службовці створювали фіктивні «надлишки» пального, яке згодом реалізовували цивільним особам. Отримані гроші ділили між собою.

Бюро задокументувало факт продажу 1,2 тисячі літрів дизельного пального, що спричинило збитки державі на суму майже 70 тисяч гривень.

Обом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військовослужбовцем іншого військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину та коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання ресурсів, необхідних для Збройних Сил України.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань