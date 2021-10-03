На границе с Польшей поймали контрабандиста c десятками iPhone 13

Украинец пытался контрабандой провезти через «Шегини» более 60 новых моделей смартфонов Apple.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Для прохождения контроля мужчина выбрал «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало.

«Исходя из анализа рисков, пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками и СБУ инициировали углубленный осмотр микроавтобуса, которым прибыл из-за границы украинец. Он ехал в качестве пассажира. Впоследствии в его личном чемодане правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона «iPhone 13», а также 89 чехлов к этой модели. Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость», – говорится в сообщении.

Преступности.НЕТ