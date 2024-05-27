На хабарі у 2500 доларів викрито посадовця місцевого самоврядування на Вінниччині

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» однієї з міських ради Вінниччини за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний домовився отримати гроші від представника ТОВ за реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке належить цьому товариству.

Він мав вплинути на державного реєстратора для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію об’єкта нерухомого майна.

Неправомірна вигода становила 2500 доларів США.

Під час одержання другої частини, раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів США, посадовця було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управлінням ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу УСБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури