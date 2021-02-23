На хабарі затримали начальника відділу Сумського обласного управління Держрибагентства

Посадовець вимагав неправомірну вигоду від громадянина. За 400 доларів США та 20 000 гривень він обіцяв йому посприяти у видачі посвідчення громадського інспектора управління Державного агентства рибного господарства в Сумській області.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Сумській області з колегами-правоохоронцями викрили неправомірну діяльність керівника відділу. Зокрема, задокументували факти отримання двох частин обумовленої суми – 400 доларів США та 10 000 гривень.

Сьогодні, 23 лютого, після передачі останньої частини хабаря в сумі 10 000 гривень, фігуранта затримали біля його автомобіля. Предмет неправомірної вигоди вилучили правоохоронці.

Посадовця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України