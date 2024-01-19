На хабарництві викрито двох одеських поліцейських

Фігуранти систематично отримували гроші з підприємців за неперешкоджання транспортування товарів на ринок в Одесі. Співробітники ДВБ у взаємодії з слідчими ТУ ДБР та працівниками обласної прокуратури припинили їх незаконну діяльність.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили, що двоє працівників сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь одеської поліції організували корупційну схему.

Спільники систематично брали гроші з підприємців одного з ринків Одеси за можливість безперешкодно проїжджати транспортними засобами з товаром на територію їх обслуговування.

Після отримання «данини» від підприємця – 30 тисяч гривень – поліцейських затримали оперативники внутрішньої безпеки та працівники Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці провели у фігурантів санкціоновані обшуки, під час яких виявили і вилучили грошові кошти у різній валюті та чорнові записи.

Наразі їм готується оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України