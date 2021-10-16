На Харківщині чоловік убив жінку, яка поранила його ножем

Слідчі розслідують обставини вбивства жительки Чугуївського району. Зловмисником виявився 68-річний харків’янин. Після скоєного він звернувся до поліції.

Повідомлення про тяжкий злочин надійшло до чергової частини Чугуївського райуправління поліції ГУНП в Харківській області 14 жовтня близько 23:00.

Під час виїзду на місце слідчо-оперативна група виявила тіло 51-річної мешканки села Юрченкове Чугуївського району.

Поліцейські з’ясували, що заявник і загибла були раніше знайомі. 14 жовтня 68-річний харків’янин перебував у своєму дачному будинку у селі Юрченкове. Того дня він зустрівся з жінкою та запросив її у гості. Ввечері після спільного вживання алкоголю громадянка пішла додому, а заявник ліг спати. Через деякий час жінка повернулась до помешкання товариша по чарці та вдарила його ножем у горло. Чоловік вихопив у неї ніж та наніс їй декілька ударів у спину. Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області