На Харківщині чоловіка судитимуть за розпусні дії стосовно 8-річної дівчинки

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Фрунзенського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, перебуваючи на Петренківському водосховищі у м. Харкові, побачив 8-річну дівчинку, яка грала у воді біля берега.

Після цього чоловік наблизився до дитини та почав здійснювати непристойні дотики до неї.

30 липня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

30 серпня 2021 року обвинувальний акт стосовно підозрюваного направлено до Фрунзенського районного суду м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури