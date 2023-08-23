На Тернопільщині затримали депутата, який «допомагав» співробітникам військкомату уникнути ротації на передову

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на корупції депутата сільради на Тернопільщині, який мобілізувався до ЗСУ і зараз проходить службу на території регіону.

За гроші він пропонував іншим мобілізованим своє «сприяння» в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.

Задокументовано, що саме з такою «пропозицією» він звернувся до службовця місцевого військкомату, якого мали відправити на передову.

За 6 тис. доларів депутат обіцяв військовому, що «вирішить питання» з його керівництвом про «відтермінування» службового відрядження на фронт.

До незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря.

Однак маскування злочину не допомогло його організатору – правоохоронці затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі.

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Тернопільським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

СБУ