На Харківщині судитимуть членів групи «рабовласників»

Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинної організованої групи за фактом вербування, переміщення людини, з використанням обману та їх уразливого стану, з метою трудової експлуатації, вчиненого організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 149 КК України).

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Харківського району Харківської області трьоє осіб, подружжя та чоловік, який діяв заодно з ними, займалися вербуванням та переміщенням осіб з метою експлуатації у вигляді примусової праці у власному фермерському господарстві.

У ході обшуків, проведених прокуратурою області спільно з Управлінням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГНУНП в Харківській області, виявлено 9 осіб, які піддавалися примусовій трудовій експлуатації та не отримували заробітну плату. Серед них — троє жінок, п’ятеро чоловіків та одна неповнолітня особа.

Встановлено, що власники фермерського господарства, чоловік, жінка та їхній спільник, підшукували на території Харківської області осіб, які через тяжкі особисті обставини шукали роботу та перебували в уразливому стані. Зазначене подружжя та їхній спільник надавали завідомо неправдиву інформацію про забезпечення потенційних робітників високооплачуваною роботою, належними умовами проживання, харчування та праці.

У подальшому робітників — завербованих осіб — поселяли на території фермерського господарства, де умови проживання не відповідали жодним стандартам та були непридатними для життя. Їм надавали вказівки щодо виконання певного обсягу роботи, за що платили мізерні гроші. У разі неналежного виконання роботи створювали штучні борги та примушували їх відпрацьовувати. При цьому свобода пересування як в робочий, так і позаробочий час потерпілих була обмежена. Таким чином, власники фермерського господарства фактично експлуатували потерпілих як безоплатну робочу силу.

Досудове розслідування здійснювало СУ ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури