На Харківщині 18-річний колаборант зайняв у окупантів посаду «народного поліцейського»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 18-річному молодику за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в окупованому смт Борова місцевий мешканець добровільно зайняв посаду «народного поліцейського».

Аби догодити окупантам, колаборант патрулював місто, затримував осіб та доставляв їх до новоствореного правоохоронного органу — «народної поліції».

Правоохоронці викрили 18-річного «поліцейського». Наразі прокурорами окружної прокуратури ініційовано перед судом питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура