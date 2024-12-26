На Харківщині чоловік намагався живцем спалити свою співмешканку

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 23 грудня цього року в селі Башилівка Лозівського району підозрюваний та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, в якій знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, після чого підпалив.

Спочатку зайнявся одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди, які й викликали допомогу. Потерпілу з термічними опіками ушпиталено до лікарні в тяжкому стані, медики продовжують боротися за її життя.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування — відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури