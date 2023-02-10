На Харківщині повідомили про підозру «народному поліцейському», який добровільно співпрацював з окупантами

Чоловік обіймав посаду в новоствореному правоохоронному органі смт Борова Ізюмського району. Він здійснював патрулювання території обслуговування, затримував людей та доставляв їх до відділу «народної поліції».

Викрили у скоєнні злочину 30-річного місцевого мешканця смт Борова працівники Ізюмського районного управління поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

9 лютого слідчий Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури за оперативним супроводом СБУ повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області