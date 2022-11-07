На Харківщині затримали підозрюваного у колабораційній діяльності

Чоловік обіймав посаду завідувача сектору ЖКГ, уклавши трудовий договір із представниками окупаційної адміністрації рф. Нині за колабораційну діяльність йому повідомлено про підозру.

В ході відпрацювання Харківської області на встановлення осіб, які причетні до колабораційної діяльності та співпрацюють з окупантами, оперативники територіального управління боротьби з наркозлочинністю (УБН) спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції та працівниками місцевого главку викрили 56-річного чоловіка.

Встановлено, що житель смт Савинці обіймав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, які були створені на тимчасово окупованій території. Він добровільно надав згоду представникам окупаційної адміністрації рф на його призначення на посаду завідувача сектору ЖКГ, уклавши трудовий договір, та займав зазначену посаду близько трьох місяців.

Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України