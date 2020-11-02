На Харьковщине рецидивистка обокрала семью подруги

В Харьковской области следователи направили в суд обвинительный акт по факту кражи

В Харьковской области ранее судимый женщина вынесла из квартиры ювелирные изделия более чем 16 тыс. грн, сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Полицейские установили злоумышленницу, ею оказалась 26-летняя подруга дочери заявителя, которая уже имеет судимость за совершение имущественного преступления.

Своей причастности к преступлению женщина не отрицала и рассказала, что находилась в гостях и увидела на полке шкатулку с ювелирными изделиями. Надеясь, что владельцы не скоро обнаружат исчезновение золотых украшений, правонарушительница унесла браслет, цепочку, ладанку и три кольца. Похищенное злоумышленница успела сдать в ломбарды, а деньги потратила на собственные нужды

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и 30 октября направили обвинительный акт в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.