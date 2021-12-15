На харьковском рынке в результате стрельбы пострадали два человека

По предварительной информации, пострадали двое мужчин, одного госпитализировали в больницу.

15 декабря на Центральном рынке в Харькове произошла стрельба. Как сообщили очевидцы в соцсетях, между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один достал пистолет и выстрелил в другого. Прохожие задержали стрелявшего до приезда полиции.

«Только что на рынке двое зацепились в ссоре. В какой-то момент один достал пистолет и начал шмалять в толпе. Второй участник конфликта ранен. Толпа задержала стрелка до приезда копов», — рассказали очевидцы.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области информацию о стрельбе уточняют.

Как сообщил KHARKIV Today директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, выстрел был из травматического оружия. В результате пострадали двое мужчин, одного из них госпитализировали в больницу.

«Травматическое оружие. Все, к счастью, целы, здоровы. Один остался на месте, второй поехал в больницу. У одного касательно по голени травматическая пуля прошла, ему ничего не надо, ушиб голени. У второго попала в нагрудный мобильный телефон. Второй — ушиб лица и грудной клетки», — сказал Забашта.