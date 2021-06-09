Прокуратура погодила підозру закарпатцю, який закликав до зміни меж державного кордону України

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури мешканцеві області повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110 КК України). Згідно з даними слідства, громадянин у одній із соцмереж публічно закликав до відокремлення окремих територій та змінення таким чином меж державного кордону України.

Це підтверджують і висновки судової лінгвістичної експертизи. На думку підозрюваного, відокремитися повинні були ті території, на яких проживають представники національних меншин.

Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Управління СБУ в Закарпатській області, триває.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури