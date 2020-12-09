На Херсонщині поліцейські встановили причетних до розбійного нападу на автогосподарство фермера

У Скадовському районі невідомі особи напали на охоронця автогосподарства одного з фермерських господарств, побили його та, погрожуючи сокирою, забрали сільгоспприладдя на суму понад 70 тисяч гривень.

Впродовж кількох годин працівники управління карного розшуку та районного відділення поліції встановили групу підозрюваних осіб. Нині їм повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

До поліції звернувся власник сільгоспгосподарства. Він розповів, що напередодні ввечері до сторожки охоронця зайшли кілька невідомих громадян. Зловмисники повалили його на підлогу та, погрожуючи відрубати сокирою пальці, випитали в якому з ангарів зберігається сільськогосподарське приладдя. Після цього незнайомці заволоділи оприскувачем, культиватором, боронами, дизельгенератором та 20-літровою каністрою з мастилом.

Як повідомив начальник управління карного розшуку обласного главку поліції Денис Каримов, охоронник розповів поліцейськім, що під час нападу зловмисники зверталися один до одного за прізвиськами й деякі з них потерпілий запам’ятав. Провівши комплекс слідчо-розшукових заходів, оперативники встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися п’ятеро жителів села біля якого розташована ферма, віком від 24 до 41 років. В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили частину техніки. Мастило та генератор зловмисники вже встигли продати, а гроші витратити.

Сьогодні чоловікам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зі слів підозрюваних в день скоєння злочину вони разом відпочивали та вживали спиртні напої. Гроші скінчилися і кампанія згадала, що неподалік у полі один із фермерів зберігає техніку, яку можна швидко продати. Так група односельців й вирішила поправити свій матеріальний стан шляхом заволодіння чужого майна. Відтепер за вчинення розбою фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Херсонської області