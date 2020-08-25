На Херсонщині рибоохоронця-хабарника спіймали ще й на браконьєрстві

В ході рейду в акваторії Азовського моря працівники відділення поліції в порту «Херсон» спільно з колегами з Донецької області зупинили гумовий човен з мотором.

Як з’ясувалося, за кермом перебував співробітник рибоохоронного патруля. Під час огляду в човні поліцейські знайшли мішок з місиновими сітками, при цьому будь яких документів на знаряддя лову правоохоронець при собі не мав.

Як повідомив начальник водної поліції Херсонщини Максим Жарков, поліцейські перевірили дані інформаційних баз та встановили, що співробітник рибоохоронного патруля, раніше перебуваючи на одній з керівних посад «Генічеського територіального відділу Азовського державного управління охорони, використання та відтворення живих водних ресурсів та регулювання риболовства», тричі (!) притягався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» та був підсудним за ч.3 ст.364 ККУ «Зловживання владою або службовим становищем».

Наразі за даним фактом проводиться необхідна перевірка.

ГУ Національної поліції в Херсонській області