На Херсонщині СБУ заблокувала злочинців, яких координували «злодії у законі» з РФ

Служба безпеки України заблокувала на Херсонщині діяльність організованого злочинного угруповання. За координації «злодіїв у законі» з РФ його учасники тероризували і залякували місцеве населення.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що зловмисники пошири кримінальний вплив на суспільне життя регіону. Ключовим «доходом» угруповання була реалізація наркотиків, у тому числі до виправних колоній. Зловмисники формували для ув’язнених так званий «общак» у середньому 300 тис. грн на місяць. Очолював ОЗУ «смотрящий за регіоном» від кримінальних кіл.

Правоохоронці провели низку обшуків в учасників угруповання, у тому числі у «смотрящего». У ході слідчих дій вилучено беззаперечні докази протиправної діяльності.

Двох зловмисників викрито під час передачі наркотиків до виправної колонії. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину.

Триває досудове слідство за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури і за сприяння оперативного блоку Херсонського слідчого ізолятора.

СБУ