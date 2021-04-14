На Херсонщині судитимуть чоловіка, який вбив батька та поранив матір

В жовтні минулого року 21-річний мешканець с. Новорайське Бериславського району влаштував сварку в будинку своїх батьків. Під час конфлікту чоловік наніс декілька ударів ножем своєму батькові, від яких останній загинув. Не зупиняючись у своїх протиправних діяннях, чоловік почав кидатись на матір. Він спричинив жінці численні ножові поранення. Але їй вдалось втекти від нападника і покликати на допомогу. Потерпілу доставили в реанімаційне відділення. Поліцейські розшукали і затримали чоловіка.

Після скоєного зловмисник розкидав речі та вибив вікна, щоб обстановка в будинку нагадувала напад. Після чого він позбувся своїх закривавлених речей та переодягнувся.

Вже через декілька годин оперативники розшукали і затримали підозрюваного. Чоловік робив вигляд, нібито він не причетний до злочину та наполягав на своїй версії, що на будинок рідних був скоєний напад. Поліцейські встановили, що саме син причетний до вбивства батька та поранення матері.

Після проведення низки експертиз стало відомо, що підозрюваний страждає психічними розладами. Слідчі направили клопотання до міського суду для прийняти рішення про застосування щодо підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом.

Як розповів т.в.о. начальника слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції Денис Чурилов, за вказаним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.15 Кримінального кодексу України «Замах на злочин» та п.1 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство». Наразі досудове розслідування закінчене. Обвинувальний акт погоджений з прокуратурою та направлений на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Херсонської області