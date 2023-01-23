На Херсонщині 40-річного зловмисника судитимуть за розбій, вбивство та підпал

Зловмисник обвинувачується в скоєнні розбою, вбивстві охоронця магазину та спробі приховати злочини через підпал приміщення торговельного закладу. Неодноразово вже судимому громадянину нині може загрожувати довічне позбавлення волі.

Жахлива подія сталася наприкінці січня минулого року в одному з магазинів с. Стрілкове Генічеського району. В ході огляду місця злочину слідчо-оперативна група з’ясувала, що невідомий зловмисник вночі проник до підсобного приміщення торговельного закладу. В той час там перебував 65-річний охоронник. Злодій завдав літньому чоловікові близько 10 ножових поранень, від яких потерпілий загинув. Після цього крадій поцупив в магазині три електричних чайника, модем та викрав із каси 22 тисячі гривень. З метою приховати злочин зловмисник підпалив приміщення магазину та втік.

Під час здійснення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 40-річний неодноразово судимий уродженець росії, який після останнього відбуття покарання оселився в Стрілковому. Свій перший вирок у 9 років позбавлення волі чоловік отримав у неповних 16 років за скоєння тяжкого злочину. Наступного разу він потрапив за грати за скоєння умисного вбивства. Згодом ще 4 рази притягався до кримінальної відповідальності.

В ході розслідування справи за процесуального керівництва працівників прокуратури слідчі зібрали достатню доказову базу для обвинувачення підозрюваного за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 4 ст. 187 ККУ – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), поєднаний з проникненням у приміщення та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій;

– п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ – вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині з корисливих мотивів, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство;

– ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області