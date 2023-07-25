На Херсонщині судитимуть ще одного пособника окупантів

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 49-річний житель смт Білозерка під час тимчасової окупації добровільно погодився співпрацювати з агресорами. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів – посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пособництві державі-агресору. Нині матеріали досудового розслідування скеровані на розгляд суду. За діяльність проти основ національної безпеки України фігурантові загрожує 12 років ув’язнення.

Під час проведення стабілізаційних заходів після деокупації Білозерщини поліцейські встановили, що раніше судимий 49-річний житель смт Білозерка позитивно сприйняв вторгнення армії рф на територію України та добровільно погодився як із ідеологічних, так і корисливих мотивів допомагати окупаційним військам.

Як розповів керівник місцевого підрозділу поліції Сергій Балута, слідчі та оперативники, в тому числі з використанням можливостей аналітиків обласного главку, під час слідчо-розшукових заходів встановили декілька моментів протиправної діяльності громадянина. Так, поліцейські з’ясували, що на початку квітня минулого року, дізнавшись, що військові рф збирають інформацію про патріотично налаштованих місцевих жителів, фігурант повідомив окупантам особисті дані та місце проживання учасника місцевої територіальної оборони. Після цього 46-річний патріот був вивезений військовими рф до катівні. Також зловмисник за місцем свого проживання систематично проводив ремонтні роботи техніки військових рф та реалізовував місцевим мешканцям паливо й зерно, які надавали йому для збуту окупанти. Крім цього, фігурант виготовив пропагандистський відеоролик із своїм монологом на підтримку дій країни-агресора, який особисто поширював у соціальних мережах.

Протиправні дії громадянина слідчі кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та ч. 1 ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» ККУ. За погодженням із Олешківською окружною прокуратурою фігуранту було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України. Суд за клопотанням слідства обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та він був поміщений в умови слідчого ізолятора. Нині досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений прокуратурою та скерований на розгляд суду. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області