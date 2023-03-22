На Херсонщині у замаху на вбивство підозрюється депутат

Керівником Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату однієї з місцевих рад Бериславського району у незакінченому замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у березні 2023 року підозрюваний гостював у знайомого. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт і гість вистрелив у господаря з автоматичної зброї. Куля влучила у вікно, зачепивши тім’яну область голови потерпілого та завдавши йому тілесних ушкоджень.

Запобігти фатальному наслідку допоміг опір потерпілого та його дружини.

З місця події правоохоронці вилучили зброю та патрони, які скерували на експертне дослідження.

Наразі підозрюваний затриманий у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування, яке здійснюється СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора