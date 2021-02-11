На Хмельниччині членів ОЗГ судитимуть за інтернет-торгівлю фальсифікованими товарами

Троє фігурантів створили 13 інтернет-магазинів, де продавали спортивний одяг під виглядом відомих брендів. У результаті таких дій правовласникам завдано понад мільйон гривень збитків. Правоохоронці завершили досудове слідство та скерували обвинувальні акти до суду.

Незаконну діяльність організованої злочинної групи викрили співробітники кіберполіції Хмельниччини спільно зі слідчими обласної поліції у вересні минулого року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 33-річний мешканець обласного центру створив 13 вебресурсів, де продавалися підроблені товари відомих брендів. Для належного функціонування сайтів, чоловік залучив до роботи ще двох фігурантів.

Продажі здійснювалися і за системою дропшиппінгу, тобто товар відправлявся безпосередньо від постачальника до покупця. Водночас посередник не зберігав продукцію у себе або на складі.

За результатами проведених експертиз встановлено, що правовласникам завдано понад мільйон гривень збитків. На доменні імена ресурсів, де здійснювалася реалізація фальсифікованих товарів, суд наклав арешт.

Дії фігурантів кваліфіковано за ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знаків для товарів та послуг) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснювала Хмельницька обласна прокуратура. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальні акти скеровано до суду.

Департамент кіберполіції Національної поліції України