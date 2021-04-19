У Тернополі 52-річна жінка втратила понад ₴200 тисяч, познайомившись з «іноземним» кавалером

З надією знайти товариша тернополянка познайомилася в соціальній мережі з чоловіком. Той представився італійцем та пообіцяв приїхати у гості. Та замість надійного друга, довірлива краянка позбулася 6 650 євро.

Зі слів заявниці, віртуальне знайомство відбулося 22 березня цього року.

Чоловік назвався італійцем і повідомив, що працює по контракту на закритому об’єкті. Гроші просив, аби мати змогу приїхати до неї. Жінка двома транзакціями через банк перерахувала 217 тисяч гривень. Проте «італієць» вимагав ще більше – просив перерахувати ще сім тисяч євро. Тоді тернополянка збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 ККУ. Поліцейські застерігають краян від необдуманих вчинків, особливо, коли справа стосується грошей. // Тернопіль НАЖИВО!