на полтавщині поліцейський офіцер громади завадив шахраям ошукати літню жінку на 2 700 євро

Рівно стільки планувала перерахувати 67-річна мешканка одного із сіл Оржицької громади Лубенського району за митне оформлення транзитної посилки в Міжнародному аеропорту Німеччини.

Жінка чекала на відправлення від «нареченого», з яким познайомилися в Інтернеті, і відмовлялася вірити односельцям, що її віртуальний знайомець – шахрай. Переконати пенсіонерку, що посилки не існує, а приватне листування – спосіб завоювати її довіру, вдалося лише поліцейському офіцерові громади Тарасу Вороні.

Офіцер Оржицької тергромади розповів, що під час патрулювання території від місцевих жителів почув, що пенсіонерка позичає у людей гроші й навіть хоче взяти позику в банківській установі в європейській валюті. Вирішив особисто поцікавитися у жінки, що за проблема змусила її збирати велику суму.

Поліцейському літня мешканка розповіла, що потрібні 2 700 євро для оплати митного оформлення посилки, яку відправив наречений з Європи. Вони познайомилися в одній із соціальних мереж. «Європеєць» справив враження порядного і заможного чоловіка із серйозними намірами, пообіцявши жінці спільне щасливе життя в Україні.

«Наречений» вислав на її ім’я посилку з грошима. Але в процесі виникли проблеми … Пенсіонерка отримала електронного листа ніби від «Міжнародної служби підтримки клієнтів», що терміново потрібно внести платіж за наданими реквізитами, інакше неможливо продовжити доставку посилки з Німеччини до України, а потім – до відповідного населеного пункту.

Уведена в оману жінка не хотіла вірити, що потрапила в уміло розставлену «пастку». Ні сусіди, ні син не змогли її переконати у корисливих намірах невідомої особи. На щастя це вдалося поліцейському!

Офіцер зазначив:

«Ми спілкувалися на тему шахрайств більше ніж годину. Я навів приклади з поліцейської практики та застеріг від необачних дій. Зрештою вона зрозуміла, що ледь не стала жертвою шахраїв».

Як доводить практика, жодному аферистові ще не вдавалося ошукати жертву без її допомоги, оскільки вона переконана, що чинить правильно.

Варто пам’ятати, що аферисти вміло маніпулюють людськими емоціями та слабкостями (зокрема, бажаннями бути щасливими та заможними). Тож, (!) перш ніж вірити слову незнайомця, варто взяти паузу, добре обміркувати або навіть перевірити інформацію та порадитись з людиною, якій ви довіряєте.

Будьте розважливими у своїх рішеннях і хай поінформованість буде вашою надійною «зброєю» проти шахраїв.

Відділ комунікації поліції Полтавщини