На Хмельниччині групу осіб викрили у підробленні документів з голограмами

У друкарні, в якій зловмисники виготовляли фальшиві документи, поліцейські вилучили дипломи, різноманітні посвідчення, мокрі печатки різних установ, у тому числі інших держав, а також сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів.

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України спільно зі слідчими Деснянського районного управління столичної поліції викрили 31-річного чоловіка, який організував злочинну діяльність із виготовлення та продажу підроблених документів. До «роботи» він долучив двох спільників.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники облаштували в місті Кам’янець-Подільський, що на Хмельниччині, друкарню з виготовлення підробок. Фігуранти друкували дипломи про вищу та середню спеціальну освіту різних навчальних закладів за напрямками журналістика, медицина, освіта тощо.

Окрім того, підпільно виготовляли сертифікати про вакцинування від COVID-19 та довідки негативних результатів ПЛР-тестів.

Продаж фальшивих документів та мокрих печаток зловмисники здійснювали через інтернет-платформу оголошень та в соціальних мережах.

27 липня поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів та у виробничих приміщеннях. У результаті вилучили гроші, журналістські посвідчення, а також дипломи за спеціальністю – журналіст. Окрім того, виявили мокрі печатки різних міністерств, медичних закладів, приватних лабораторій, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та довідки про негативні результати ПЛР-тестів.

Водночас правоохоронці вилучили «чорнові записи», комп’ютерну техніку, на якій містилося програмне забезпечення для виготовлення документів зі зразками дипломів.

Слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Наразі організатора затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання про оголошення йому підозри.

Правоохоронці проводяться подальші процесуальні заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх фігурантів.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Деснянського району міста Києва.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту захисту

інтересів суспільства та держави)