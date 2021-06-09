На Хмельниччині поліцейські викрили злочинну групу, яка займалась виготовленням та збутом амфетаміну

Сьогодні, 9 червня, у рамках досудового розслідування правоохоронці одночасно провели 10 санкціонованих обшуків. В ході слідчих дій поліцейські вилучили прекурсори та лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, готові наркотики синтетичного та рослинного походження, чорнові записи, а також телефони, які використовувались у злочинній діяльності.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно з колегами із кримінальної поліції і слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області та за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили злочинну групу, яка займалась виготовленням та розповсюдженням наркотиків.

Група діяла на території колишнього Волочиського району. До її складу входили 31-річна жінка, яка має медичну освіту і відповідні знання в галузі хімії, а також двоє молодих чоловіків 23 та 27 років.

Як встановили правоохоронці, зловмисники купували обладнання та прекурсори через мережу інтернет та у спеціально обладнаному приміщенні займались виготовленням амфетаміну. За один раз виготовляли від 50 до 100 грамів речовини. Продавали наркотики по 500 грн за грам.

Працівники поліції задокументували цілий ряд фактів збуту наркотиків підозрюваними.

Сьогодні у рамках розслідування правоохоронці одночасно провели 10 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили прекурсори та лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, готові наркотики синтетичного та рослинного походження, чорнові записи, а також телефони, які використовувались у злочинній діяльності.

Також сьогодні усім трьом фігурантам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області