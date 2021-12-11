На Хмельниччині у збуті метамфетаміну підозрюють військовослужбовця

Чоловікові за збут наркотиків може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Наразі поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст.208 Кримінального кодексу України.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області ДБН НП України спільно зі слідчими Шепетівського райуправління, співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури викрили 34-річного шепетівчанина, який займався збутом метамфетаміну. Зловмисник за контрактом проходив службу у Збройних силах України.

Ввечері 10 грудня, під час збуту чергової дози синтетичного наркотику, чоловіка затримали. В ході обшуку в його помешканні поліцейські знайшли та вилучили розфасовані згортки з білою порошкоподібною речовиною, сухою зеленою речовиною рослинного походження та пристрої для вживання наркотиків.

Усі вилучені речі та речовини слідчі направили на експертизу.

Наразі солдатові вже оголосили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області