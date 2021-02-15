На Хмельниччині за хабар у розмірі майже пів мільйона гривень судитимуть колишнього сільського голову

Шепетівською місцевою прокуратурою затверджено та спрямовано до суду обвинувальний акт за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, що за процесуального керівництва місцевої прокуратури проводилось слідчими Ізяславського відділення Славутського відділу ГУНП в області, встановлено, що сільський голова, використовуючи своє службове становище, вимагав у місцевого мешканця 15 тисяч доларів США, що у еквіваленті становило більше 425 тис грн.

За цю суму він обіцяв сприяти у прийнятті сесією сільської ради рішення про надання у власність п’яти земельних ділянок загальною площею майже 10 га.

У жовтні минулого року під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди зазначену особу викрито.

Як повідомив заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Вадим Вітрук, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з її вимаганням) направлено для розгляду до Ізяславського районного суду.

Довідково: ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури