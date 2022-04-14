Замах на вбивство комунальника через зауваження — взято під варту харків’янина

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру харків’янину за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2022 року близько 17 години чоловік зі свого балкону побачив у дворі будинку сусідку, з якою у нього виникла сварка.

Почувши нецензурну лайку від чоловіка, комунальники, які перебували у дворі будинку, зробили йому зауваження.

Чоловік негативно відреагував на зауваження у свою адресу, взяв ніж та вийшов на вулицю. Він наніс одному з комунальників удар ножем у живіт.

У порядку ст. 615 КПК України до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура