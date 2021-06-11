На Хмельнитчине мужчина заказал убийство бывшей возлюбленной

Жизнь 46-летней женщины злоумышленник оценил в $2,1 тысячи.

На Хмельнитчине будут судить мужчину, подозреваемого в заказе убийства бывшей сожительницы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Его задержали в апреле этого года, предупредив совершение преступления.

«Правоохранители получили информацию, что 49-летний житель Буковины запланировал убийство своей бывшей сожительницы и ищет исполнителя. Установлено, что заказчик имел длительный конфликт с потерпевшей. Жизнь 46-летней женщины злоумышленник оценил в 2100 долларов США», — говорится И сообщении.

Правоохранители сымитировали «исчезновение и убийство» женщины, чтобы «исполнитель» предоставил заказчику доказательства. Во время передачи средств заказчика задержали.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника передан в суд. // УНИАН