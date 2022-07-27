У Києві судитимуть чоловіка, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень

Слідчі довели вину шахрая у восьми епізодах злочинів та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. За скоєне йому загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, що на початку травня поліцейські викрили чоловіка у привласненні допомоги Збройним Силам України.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Сергій Погорілий, поліцейські провели усі необхідні слідчі дії та довели причетність 42-річного киянина до восьми епізодів, пов’язаних з наданням послуг перевезення амуніції:

«У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант у телеграм-каналі розмістив оголошення про надання послуг з перевезення гуманітарних вантажів. Для подолання нібито проблем з перевезення шахрай вимагав у потерпілих від 10 до 16 тисяч гривень, а потім просив перераховувати додаткові гроші. Таким чином чоловік ошукав чотирьох українців та привласнив 40 бронежилетів, 15 рацій, ліки, які вони закупили для військовослужбовців Збройних Сил України. Зібрані у ході розслідування докази підтверджують його причетність до злочину. Своїми діями зловмисник завдав матеріальної шкоди на пів мільйона гривень».

Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Втім, чоловік перестав з’являтися на виклики слідчого, тож його оголосили у розшук. Поліцейські міста Львова затримали розшукуваного та передали оперативним працівникам Деснянського управління поліції. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Ми завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Зловмиснику загрожує до восьми років в’язниці», – додав слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва