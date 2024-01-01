У столиці затримали злодія зі «стажем», який викрав скутер та намагався обікрасти ресторан (фото)

Зловмисник спочатку незаконно заволодів чужим транспортним засобом, а через кілька днів проник у приміщення закладу харчування, звідки намагався викрасти гроші та інше майно. Чоловікові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

До Святошинського управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що невідома особа викрала його скутер «Yamaha». За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці опрацювали місце події, опитали свідків та очевидців, а також зібрали речові докази.

Через кілька днів до поліцейських звернувся власник одного з місцевих закладів харчування та повідомив, що в його закладі знаходяться відеокамери й він бачить, що в приміщенні перебуває сторонній чоловік. Туди відразу виїхали співробітники поліції, які затримали зловмисника на місці події.

Як розповів заступник начальника Святошинського управління поліції – начальник слідчого відділу Богдан Замула, порушник з ліхтариком та сумками саме збирався виходити з приміщення, де був затриманий правоохоронцями:

«Ми встановили, що фігурант, порушуючи комендантський режим, вночі проник в середину закладу громадського харчування. Чоловік готувався до вчинення крадіжки: мав із собою кілька сумок, ліхтарик та інші знаряддя для вчинення злочину. В одній з сумок ми вилучили мобільний телефон, харчові продукти та інші побутові товари, котрі він встиг викрасти. Надалі під час першочергових слідчих дій ми встановили, що даний чоловік вчинив ще одну крадіжку – викрав скутер. Він разом зі знайомим відкотили транспортний засіб, який заховали у дворі іншого будинку та планували продати».

Зловмисник, 1982 року народження, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва