На Хмельниччині двоє зловмисників вимагали 100 тис. доларів неіснуючого боргу

За процесуального керівництва прокурорів Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру хмельничанину та його спільнику у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, чоловіки змушували потерпілого повернути 100 тис. доларів США неіснуючого боргу. З цією метою вони неодноразово погрожували «боржнику» фізичною розправою.

Правоохоронці затримали одного зі спільників під час отримання частини коштів.

Обом чоловікам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також перевіряється їх причетність до правопорушення, передбаченого ст. 146 КК України, а саме незаконного позбавлення волі людини.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу УСР ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури