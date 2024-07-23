На Хмельниччині молодик скоїв розбійний напад на колишню співмешканку

22-річний хмельничанин побив дівчину, забрав у неї телефон, гроші, а заразом і викрав її автомобіль.

Подія сталася на початку липня поблизу с. Головчинці. Зловмисник у стані наркотичного сп’яніння зупинив на дорозі автомобіль своєї колишньої співмешканки, яка їхала з відпочинку додому. Коли 22-річна дівчина вийшла з автомобіля, підозрюваний почав її бити, тоді відібрав у неї мобільний телефон, а з сумочки забрав 5000 гривень. Після цього зловмисник сів у автівку потерпілої і поїхав геть.

Дівчина звернулася по допомогу до очевидців події, які і викликали поліцію. Правоохоронці, прибувши на виклик, виявили нападника та викрадений автомобіль неподалік місця події.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозри за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Тепер за скоєне молодику загрожує чималий термін ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області