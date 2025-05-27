На Хмельниччині правоохоронці викрили канал незаконного продажу зброї (фото)

Працівники поліції Хмельницької області у взаємодії з Управлінням СБУ та ДБР викрили канал незаконного перепродажу вогнепальної зброї, яка мала б перебувати на фронті. Завдяки злагодженим діям правоохоронців було встановлено осіб, причетних до злочину та зібрано беззаперечну доказову базу.

Фігурантами кримінального провадження стали двоє чоловіків з Донеччини та Хмельниччини. У квітні 2024 року вони організували нелегальну схему придбання та перепродажу зброї через Інтернет. Один зі зловмисників використовував свої зв’язки, щоб незаконно отримувати вогнепальну зброю, а його спільник займався логістикою — відправкою замовлень покупцям. Вартість однієї одиниці «товару» становила від 50 до 120 тисяч гривень.

За попередніми даними, більшість вилученої зброї є трофейною, а частина належить ЗСУ.

Працівники карного розшуку провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних, під час яких вилучили автомат, пістолет, п’ять ручних гранат, вісім магазинів до автоматичної зброї та близько 2000 набоїв різного калібру. Жодних дозволів на зберігання зброї у фігурантів не було.

Наразі обом чоловікам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання і збут вогнепальної зброї за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють можливих співучасників злочину в інших регіонах країни.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області