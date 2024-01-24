На Хмельниччині в ДТП загинула 5-річна дівчинка

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 січня, близько 12:30 години на трасі «Житомир — Чернівці» в с. Міцівці Кам’янець-Подільського району.

22-річний житель Івано-Франківської області, керуючи вантажівкою «Mercedes-Benz», допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen Golf» під керуванням 37-річного жителя с. Стріхівці Солобковецької тергромади.

У результаті ДТП 5-річна дочка водія «Volkswagen Golf» загинула на місці події. Його 37-річна дружина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) і наразі встановлюють усі обставини події. Водія вантажівки затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області