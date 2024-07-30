На Хмельниччині викрили псевдореабілітаційний центр, в якому незаконно утримували людей

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури 4 особам повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людей, вчинені організованою групою (ч. 2 ч. 3 ст. 146 КК України).

Встановлено, що житель м. Львів заснував на території Хмельницької області псевдореабілітаційний центр із надання допомоги особам з різного роду залежностями.

Разом зі трьома спільниками він орендував житловий будинок з земельною ділянкою.

«Клієнтів» підшукували в інтернеті або серед знайомих. Також розповсюджували оголошення про надання допомоги у подоланні згубної залежності та лікування ПТСР. Вартість «послуг» становила в середньому 20 тис грн на місяць. «Лікування» оплачували близькі родичі.

Серед «пацієнтів» були військовослужбовці ЗСУ, які мали посттравматичні стресові розлади. Вони, перебуваючи у відпустці, за наполяганням рідних звертались за допомогою. Тих, хто не погоджувався їхати у реабілітаційний заклад добровільно, вивозили силою.

Лікування потерпілі не отримували. Вони не могли з власної волі покинути заклад, адже їх замикали в охоронюваних приміщеннях, а документи відбирали. Контакти із зовнішнім світом суворо обмежувались. Телефоном користуватися їм не дозволяли.

Серед 44 утриманців у закладі перебувало і 3 неповнолітніх.

Наразі усім фігурантам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій за оперативного супроводу співробітників міграційної поліції та СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури