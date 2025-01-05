На Хмельниччині за вчинення грабежу затримали 37-річну жінку

Місцева жителька викрала у пенсіонера 2200 доларів США. Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисниці і затримали її.

3 січня житель одного із сіл Меджибізької тергромади звернувся до поліції й повідомив, що зникли всі його заощадження.

Працівники поліції, виїхавши на повідомлення, встановили, що напередодні ввечері 80-річний чоловік вдома разом з двома знайомими розпивали спиртні напої. Коли господар дому заснув, 37-річна жінка вирішила заволодіти грошовими коштами пенсіонера.

Зловмисниця допомагала потерпілому по господарству, тож знала, де той зберігає заощадження. Жінка викрала 2200 доларів США. І хоч інша гостя, ставши свідком інциденту, просила цього не робити, підозрювана не зважала на її протести. Забравши гроші, правопорушниця пішла геть.

Поліцейські того ж дня встановили місце знаходження зловмисниці й затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Частину викрадених грошей жінка уже встигла витратити, іншу частину — правоохоронці вилучили.

Слідчі поліції оголосили їй підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 7 до 10 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області