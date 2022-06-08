За убивство, пограбування та підпал буковинця засуджено до 14 років позбавлення волі

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно 37-річного жителя Вижницького району, який вчинив умисне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад, викрав офіційні документи потерпілого та умисно знищив його майно (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. ч. 1, 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України). Громадянина засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 12 серпня 2020 року, під час спільного розпивання алкогольного напоїв у квартирі 56-річного знайомого, підсудний жорстоко побив господаря будинку, заволодів його речами, грошовими коштами та банківськими картками. Щоб приховати сліди злочину вчинив підпал та втік з місця події.

За результатами судово-медичної експертизи смерть власника квартири настала внаслідок травматичної асфіксії, коли через множинні переломи ребер руйнується каркас грудної клітини та порушується вентиляція легень.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура