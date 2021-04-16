На Киевщине будут судить эксгибициониста

В Киевской области будут судить мужчину, подозреваемого в развращении малолетних. Следствием установлено, что 40-летний подозреваемый раздевался на улице перед детьми и совершал развратные действия.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

«Ювенальная прокурорами Киево-Святошинской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя с.Белогородка по факту развращения малолетних (ч.2 ст.156 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия установлено, что 40-летний мужчина, на улице, пользуясь отсутствием посторонних лиц, неоднократно обнажал половые органы в присутствии детей и совершал в отношении них другие развратные действия.

Сообщается, что досудебное следствие по указанному производству завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.