На Киевщине пьяный водитель сбил подростка и сбежал

В Белой Церкви Киевской области водитель Toyota Camry скрывался от патрульных полицейских. Вследствие погони произошло ДТП, в котором пострадал подросток 2004 года рождения.

Как передает в Facebook «ДТП. Киев», авария произошла 6 мая в 20:30 в микрорайоне Таращанский.

Сообщается, что, скрываясь от полиции, водитель Toyota не справился с управлением и врезался в Mercedes. От чего Camry отбросило на дорожный знак на пешеходном переходе, где находились подростки. Знак упал на парня и зажал ему ногу между бампером и знаком. Его госпитализировали в детскую больницу. Позже пострадавшего прооперировали в Киеве.

Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия, оставив и ключи, и документы в авто. Полиция вела поиски виновника аварии. Со слов свидетелей ДТП, водитель Toyota был пьяным. // OBOZREVATEL