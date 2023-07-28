На Кіпрі затримали спільника банкіра Жеваго

За запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.

Про це повідомили пресслужба Державного бюро розслідувань та співрозмовник УП в правоохоронних органах.

“На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

Правоохоронці не називають ім’я затриманого, за даними УП йдеться про Сергія Борисова.

В кінці березня суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

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