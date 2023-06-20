Розкрадання на ремонті ліфтів у Києві – у постачальників та замовників робіт проведено обшуки

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції ліфтів в житлових будинках м. Києва (ст. 191 КК України).

У ході слідства встановлено, що службові особи Київської міської державної адміністрації та КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за результатами тендерної закупівлі укладали з підприємствами договори на капітальний ремонт та реконструкцію ліфтів в житлових будинках м. Києва.

Суб’єкти господарської діяльності, у свою чергу, здійснювали придбання ліфтів та комплектуючих через підконтрольні фірми та поставляли їх по ціні, значно вище ринкової. В окремих випадках затвердження актів виконаних робіт та перерахування коштів за договорами здійснювалося без фактичного проведення ремонтних робіт.

20.06.2023 на підставі ухвал суду проведено 25 обшуків за місцем знаходження осіб, причетних до протиправної схеми.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура