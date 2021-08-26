На Кіровоградщині чоловік за допомогою сина до смерті забив кривдника доньки

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно батька та сина, які обвинувачуються у вчинені умисного тілесного ушкодження групою осіб, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Трагічна подія мала місце у с. Покровське Кропивницького району у квітні місяці поточного року.

За версією слідства, між чоловіками виникла сварка, що згодом переросла в бійку. Під час бійки батько та син спричинили потерпілому численні тілесні ушкодження, в тому числі дерев’яною палицею, від яких останній помер на місці події.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура