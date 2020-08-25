На Кіровоградщині керівника підприємства судитимуть за привласнення майже ₴700 тис. держкоштів

За процесуального керівництва Знам’янської місцевої прокуратури Кіровоградської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, який підозрюється у службовому підробленні та привласненні 696 тис грн, призначених для ремонту даху та утеплення сільського будинку культури (ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підприємець підробив акти виконаних робіт та привласнив державні кошти, виділені на ремонт будинку культури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Кіровоградської області